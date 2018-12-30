В Афганістані відклали президентські вибори

Незалежна виборча комісія Афганістану повідомила, що вирішила відкласти вибори президента країни на три місяці, до 20 липня. Причиною назвали проблеми з реєстрацією кандидатів і технічні труднощі.

Як сказав голова комісії Абдул-Баді Сайяд, попереднього терміну виборів, у квітні, важко дотриматися через суворі зимові кліматичні умови, необхідність транспортування виборчих матеріалів, а також через безпекові і бюджетні питання. Липневий термін, за його словами, дасть змогу краще підготувати вибори.

Іще один момент – реєстрація кандидатів на посаду президента, яка почалася 22 грудня і мала закінчитися 2 січня. Але, як сказали днями Радіо Вільний Афганістан, афганській службі Радіо Свобода – Радіо Вільна Європа, у виборчій комісії країни, станом на 27 грудня ще не було жодного зареєстрованого кандидата, тому цей термін теж доведеться продовжувати.

Іще в листопаді Незалежна виборча комісія запевняла, що президентські вибори відбудуться вчасно, але відтоді її представники почали давати знати про можливість відкладення.

Комісія прагне уникнути повторення значних технічних і організаційних проблем, що виникли з парламентськими виборами в жовтні, результати яких досі не підбиті.

Виборчий процес ускладнений і через дипломатичні зусилля з метою почати офіційні мирні переговори з ісламістським рухом «Талібан». Його представники вже кілька разів проводили прямі переговори зі спеціальним представником США з питань Афганістану Залмаєм Халілзадом, і той висловлював припущення, що мирну угоду, можливо, вдасться укласти до квітня.