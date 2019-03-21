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21 Березень 2019, Київ 16:56
Новини | Міжнародні

Жертвами нападу в Кабулі стали шестеро людей, 23 поранені

Поранений чоловік сідає до автомобіля, щоб поїхати до госпіталя з місця вибуху, Кабул, 21 березня 2019 року

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У столиці Афганістану Кабулі 21 березня щонайменше шість людей загинули, 23 зазнали поранення внаслідок кількох вибухів біля шиїтської святині. У цьому місці люди зібралися на святкування Новрузу, доісламського перського Нового року.

Відповідальність за напад взяли на себе бойовики угруповання «Ісламська держава».

Речник МВС Афганістану Насрат Рагімі заявив, що перші результати розслідування свідчать: три вибухові пристрої були підірвані дистанційно, це спричинило наступн вибухи.

Усі маршрути до шиїтської святині після вибухів були оточені силами безпеки.

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