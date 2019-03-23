Подвійний вибух на святі в Афганістані: принаймні двоє загиблих

Два вибухи сталися на публічному заході, де були присутні близько тисячі людей у південному Афганістані 23 березня. Принаймні двоє людей загинули, ще кілька отримали поранення.

Представники місцевої влади повідомляють, що вибухи сталися на святкуванні Дня фермера на відкритому стадіоні у місті Лашкаргах у провінції Гільменд.

Інформаційне агентство Reuters повідомляє про чотирьох загиблих і цитує речника губернатора провінції Омара Звака, який каже, що губернатор Мухаммад Ясін Хан отримав незначні ушкодження.

Ніхто наразі не взяв на себе відповідальність за напад. Екстремістське угруповання «Талібан» контролює значну частину провінції і часто атакує працівників уряду і безпекових служб. Лашкаргах – столиця провінції Гільменд.

Цей напад став одним із низки тих, що сталися протягом кількаденного святкування на честь традиційного нового року Навруз в Афганістані. Вибухи в столиці Кабулі 21 березня забрали життя шістьох людей та завдали поранень ще 23-м. Відповідальність за ту атаку взяла на себе «Ісламська держава».

Традиційне свято Навруз широко відзначається в Афганістану, проте деякі радикальні ісламісти виступають проти традиції як такої, що не є ісламською.