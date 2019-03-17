«ІД» взяла відповідальність за вбивство тележурналіста в Афганістані

Відповідальність за вбивство журналіста в Афганістані взяла на себе група, що входить до екстремістського угруповання «Ісламська держава».

60-річного репортера Султана Махмуда Кхіркхву застрелили 15 березня в східній афганській провінції Хост.

В опублікованій 17 березня заяві екстремістів не повідомляється про мотиви злочину. Кхіркхва працював на приватну телевізійну компанію «Заман». За наявною інформацією, невідомих, які стріляли в журналіста, також застрелили.

Цьому вбивству передував подібний злочин, скоєний минулого тижня. Тележурналіст Нісар Ахмад Амаді став жертвою вибуху в провінції Гельманд.

Регіональна правозахисна група «Комітет безпеки журналістів» 16 березня закликала уряд Афганістану посилити захист журналістів.

За даними міжнародної правозахисної організації «Комітет із захисту журналістів», за минулий рік в Афганістані вбили щонайменше 13 працівників ЗМІ – з мотивів, пов’язаних з їхньою професійною діяльністю. Афганістан став у 2018 році однією з найбільш небезпечних країн для роботи журналістів.