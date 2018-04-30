У Кабулі через напади загинули троє журналістів Радіо Свобода – нові дані

В Афганістані внаслідок нападів в Кабулі загинули троє журналістів Радіо Свобода, раніше повідомлялося про двох.

Журналіст афганської служби Радіо Свобода помер у лікарні від отриманих ран.

У результаті нападів щонайменше 29 людей загинули, зокрема восьмеро представників ЗМІ. За даними поліції, 45 поранених доставили до місцевих лікарень.

Як повідомлялося, перший вибух стався приблизно о 8:00 за місцевим часом в районі Шаш Дарак. Там розташоване посольство США і афганські урядові будівлі. Журналісти прибули на місце події.

Другий вибух стався, коли терорист-смертник, замаскований під телеоператора, привів у дію вибуховий пристрій. Це сталося на місці першого вибуху.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Поруч із місцем вибуху, крім посольства США, розташовані штаб-квартира НАТО, будівлі уряду Афганістану, включно з президентським палацом, міністерство оборони і штаб-квартира розвідувальних служб Афганістану.