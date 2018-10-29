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29 Жовтень 2018, Київ 21:43
Новини | Свобода слова

Сомалі посіла перше місце в рейтингу безкарності за злочини проти журналістів – CPJ

За даними «Комітету захисту журналістів», в останні десять років вбили щонайменше 324 журналістів

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Сомалі четвертий рік поспіль посіла перше місце в рейтингу безкарності за злочини проти журналістів, повідомила неурядова організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ) у звіті «Глобальний індекс безкарності-2018», який оприлюднений 29 жовтня.

До рейтингу включили 14 країн, де безкарність, на думку авторів звіту, «вкорінилася». Він виглядає таким чином:

  1. Сомалі.
  2. Сирія.
  3. Ірак.
  4. Південний Судан.
  5. Філіппіни.
  6. Афганістан.
  7. Мексика.
  8. Колумбія.
  9. Пакистан.
  10. Бразилія.
  11. Росія.
  12. Бангладеш.
  13. Нігерія.
  14. Індія.

В організації підкреслюють, що до переліку знову увійшли дві країни – Афганістан, де смертник напав на групу журналістів, убивши дев’ятьох із них, та Колумбія, де, ймовірно, наркоторговці викрали та вбили еквадорську команду журналістів.

За даними «Комітету захисту журналістів», усі 14 країн з’являлися в рейтингу кілька разів із моменту його створення у 2008 році. Половину з цих держав включали до рейтингу кожного року.

В організації зазначили, що в останні десять років вбили щонайменше 324 журналістів. У 85% випадках винуватці не були покарані.

При цьому 82% вбивств журналістів останніми роками відбулися в перерахованих 14 країнах.

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