Афганістан: щонайменше 16 людей загинули внаслідок подвійного нападу в Джалалабаді

Щонайменше 16 людей загинули, ще 10 поранені внаслідок подвійного нападу в місті Джалалабаді на сході Афганістану.

За словами речника губернатора провінції Нангархар, три бойовики атакували приватну будівельну компанію біля головного аеропорту після нападу двох смертників. Більшість жертв – співробітники цієї компанії.

Після вибухів між силовиками та бойовиками почалася стрілянина. Речник зазначив, що всі нападники були вбиті, наразі ситуація під контролем.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, однак у цьому регіоні активними є і «Талібан», і «Ісламська держава».