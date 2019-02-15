Понад півмільйона дітей загинули через збройні конфлікти у 2013-2017 роках – дослідження

Щонайменше 550 тисяч дітей вважаються загиблими внаслідок збройних конфліктів у 10 країнах у період 2013-2017 років, йдеться в дослідженні організації Save the Children.

Мова йде про Афганістан, Ємен, Південний Судан, Центральноафриканську республіку, Демократичну Республіку Конго, Сирію, Ірак, Малі, Нігерію та Сомалі. Дослідники заявляють, що в цих країнах діти найбільше страждали від конфліктів.

Згідно зі звітом, діти, зокрема, помирали внаслідок непрямого впливу війни – голоду, через пошкоджену інфраструктуру та відсутність доступу до медичної допомоги. Автори припускають, що ці діти вижили б, якби не перебували в зонах конфліктів.

Дослідники оцінюють загальну кількість дитячих смертей через непрямий вплив війни на рівні 870 тисяч. Сюди вони включають усіх померлих дітей віком до п’яти років.

Відповідно до звіту Інституту дослідження миру в Осло (Норвегія), виконаного на замовлення Save the Children, у 2017 році в зонах конфліктів перебували 420 мільйонів дітей, тобто майже 18% від числа всіх дітей у світі. Це на 30 мільйонів більше порівняно з попереднім роком.

У своєму дослідженні організація Save the Children наголошує, що спроби зберегти школи в безпеці, заборона використання певних видів зброї, притягнення людей до відповідальності за злочини проти дітей й запровадження нових шляхів психологічної підтримки неповнолітніх може суттєво змінити їхні життя.