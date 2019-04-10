Афганістан: таліби напали на КПП біля кордону з Пакистаном, загинули 20 військових

Бойовики-таліби напали на контрольно-пропускні пункти афганської армії 9 квітня неподалік від пакистанського кордону, 20 військовослужбовців загинули, ще 8 були поранені. Напад стався в районі Шорабак.

Угруповання «Талібан» взяло на себе відповідальність за напад і заявило, що бойовики також захопили зброю і боєприпаси.

Також 9 квітня американські військові в Афганістані переглянули кількість загиблих в результаті вибуху, скоєного талібами днем раніше біля головної американської бази в країні. Раніше повідомлялося про 4 загиблих, пізніше уточнили, що загинули троє військових США.

Раніше президент Ашраф Гані заявив, що близько 45 тисяч афганських військових і поліцейських були вбиті від часу, коли Гані вступив на посаду у вересні 2014 року – в середньому це 849 загиблих щомісяця.