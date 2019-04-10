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10 Квітень 2019, Київ 09:34
Новини | Міжнародні

Афганістан: таліби напали на КПП біля кордону з Пакистаном, загинули 20 військових

Президент Ашраф Гані заявляв, що близько 45 тисяч афганських силовиків загинули з 2014 року

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Бойовики-таліби напали на контрольно-пропускні пункти афганської армії 9 квітня неподалік від пакистанського кордону, 20 військовослужбовців загинули, ще 8 були поранені. Напад стався в районі Шорабак.

Угруповання «Талібан» взяло на себе відповідальність за напад і заявило, що бойовики також захопили зброю і боєприпаси.

Троє військовослужбовців і один контрактник США загинули в результаті вибуху бомби на узбіччі дороги за 50 кілометрів від Кабула
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Також 9 квітня американські військові в Афганістані переглянули кількість загиблих в результаті вибуху, скоєного талібами днем раніше біля головної американської бази в країні. Раніше повідомлялося про 4 загиблих, пізніше уточнили, що загинули троє військових США.

Раніше президент Ашраф Гані заявив, що близько 45 тисяч афганських військових і поліцейських були вбиті від часу, коли Гані вступив на посаду у вересні 2014 року – в середньому це 849 загиблих щомісяця.

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