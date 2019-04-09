США зазнали втрат у Афганістані через напад талібів

Троє військовослужбовців і один контрактник США загинули в результаті вибуху бомби на узбіччі дороги біля головної авіабази США в Афганістані. Таліби взяли на себе відповідальність за цей напад.

У заяві місії США і НАТО «Рішуча підтримка» йдеться, що четверо американців загинули напередодні біля авіабази Баграм, за приблизно 50 кілометрів на північ від Кабула.

Крім того, ще троє американських військових були поранені через вибух і їм надали медичну допомогу.

Угруповання «Талібан» повідомило, що бойовик-смертник підірвав себе в автомобілі з вибухівкою.

Імена вбитих військовослужбовців не розголошують, поки не будуть повідомлені рідні.

Місцеві чиновники заявили, що в результаті вибуху поранені щонайменше 5 афганців.

За даними уряду США, наразі кількість загиблих військовослужбовців США в Афганістані цьогоріч досягла семи осіб, а з січня 2015 року загинуло 68 військовослужбовців США.

З моменту завершення бойової місії НАТО в 2014 році сили безпеки Афганістану взяли на себе основний тягар бойових дій.

Президент Ашраф Гані заявив, що близько 45 тисяч афганських військових і поліцейських були вбиті від часу, коли Гані вступив на посаду у вересні 2014 року – в середньому це 849 загиблих щомісяця.