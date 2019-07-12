Вибух смертника на весіллі в Афганістані: загинув командир проурядового загону

Щонайменше дев’ятеро людей, в том учислі командир проурядового збройного загону Малек Тор, загинули внаслідок вибуху смертника на весільному святі на сході Афганістану, повідомляє місцева влада 12 липня.

За словами речника губернатора афганської провінції Нангархар Аттаулли Хоґ’яні, юнак-смертник підірвав себе в будинку командира ополчення Малека Тора в районі Пачерагам.

Тор очолював загін, який воював проти екстремістських угруповань «Талібан» та «Ісламська держава». Як додав Хоґ’яні, разом із ним загинули двоє його синів, дитина і ще п’ятеро цивільних. 12 людей отримали поранення та були госпіталізовані.

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Водночас очільник району Пачерагам Хазрат Хан Хаксар називає інші цифри – 14 загиблих і 14 поранених.

Нараз жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад на весіллі. У провінції Нангархар активні і «Талібан», і «Ісламська держава».

«ІД» вже вдалася до низки вибухів смертників та нападів на урядові будівлі, школи та групи гуманітарної допомоги в Нангархарі протягом останніх років. За оцінками військових США, у Афганістані діє близько 2 тисяч бойовиків «Ісламської держави». Вони спрямовують свої атаки здебільшого на шиїтів та представників безпекових служб.