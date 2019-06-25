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25 Червень 2019, Київ 22:19
Новини | Міжнародні

Держсекретар США прибув із незапланованим візитом до Афганістану

Державний секретар США Майк Помпео, Кабул. Афганістан, 25 червня 2019 року

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Державний секретар США Майк Помпео прибув із незапланованим візитом до столиці Афганістану. В Кабулі керівник американського зовнішньополітичного відомства заявив, що сподівається на укладення мирного договору з талібами до 1 вересня.

Держсекретар США наголосив, що мир в Афганістані є «найвищим пріоритетом» Вашингтона.

Помпео зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані, афганськими високопосадовцями, а також генералом Скоттом Міллером, який очолює місію НАТО та американські сили в Афганістані.

Наступний раунд мирних переговорів щодо Афганістану буде присвячений роботі над термінами виведення військ під керівництвом США, а також отриманню від талібів гарантій, що бойовики не здійснюватимуть нападів на території Афганістану.

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