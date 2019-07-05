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05 Липень 2019, Київ 11:19
Новини | Міжнародні

Влада Афганістану: тисячі внутрішніх переселенців повернулися додому

Переселенці в провінції Нанґархар в Афганістані, 25 квітня 2019 року

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На сході Афганістану понад дві тисячі сімей внутрішніх переселенців повернулися додому, повідомила влада провінції Нанґархар. Вони залишили свої домівки через військові операції та атаки бойовиків, наразі безпекова ситуація в районі покращилася.

Речник губернатора провінції повідомив Радіо Свобода, що переселенці повернулися до своїх сіл у районах Баті Кот, Кот, Моманд Дара та Шинвар.

«Загалом близько 14 тисяч сімей повідомили про готовність повернутися до своїх домівок», – сказав речник увечері 4 лютого.

За його словами, люди були виїхати через битви в їхніх селищах. Переселенці оселилися в центрі провінції Джалалабаді й сусідніх провінціях.

Бойовики напали на офіс правозахисної організації в Афганістані (відео)
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Бойовики напали на офіс правозахисної організації в Афганістані (відео)

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Екстремістське угруповання «Талібан» та пов’язана з «Ісламською державою» організація продовжують активність у Нанґархарі, що межує з племінними районами Пакистану.

Бойовики афілійованої з «Ісламською державою» групи здійснили низку нападів на урядові установи, поліцію, школи й організації допомоги в Джалалабаді з моменту свого виникнення в Нагархарі у 2015 році.

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