Влада Афганістану: тисячі внутрішніх переселенців повернулися додому

На сході Афганістану понад дві тисячі сімей внутрішніх переселенців повернулися додому, повідомила влада провінції Нанґархар. Вони залишили свої домівки через військові операції та атаки бойовиків, наразі безпекова ситуація в районі покращилася.

Речник губернатора провінції повідомив Радіо Свобода, що переселенці повернулися до своїх сіл у районах Баті Кот, Кот, Моманд Дара та Шинвар.

«Загалом близько 14 тисяч сімей повідомили про готовність повернутися до своїх домівок», – сказав речник увечері 4 лютого.

За його словами, люди були виїхати через битви в їхніх селищах. Переселенці оселилися в центрі провінції Джалалабаді й сусідніх провінціях.

Екстремістське угруповання «Талібан» та пов’язана з «Ісламською державою» організація продовжують активність у Нанґархарі, що межує з племінними районами Пакистану.

Бойовики афілійованої з «Ісламською державою» групи здійснили низку нападів на урядові установи, поліцію, школи й організації допомоги в Джалалабаді з моменту свого виникнення в Нагархарі у 2015 році.