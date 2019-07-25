Афганістан: семеро людей загинули внаслідок вибухів у Кабулі

Щонайменше семеро людей загинули, ще 21 людина отримала поранення внаслідок вибухів у столиці Афганістану Кабулі 25 липня, повідомляє місцева влада.

За словами речника Міністерства охорони здоров’я Афганістану Вахідулли Маяра, смертник підірвав себе неподалік від автобуса, який перевозив працівників Міністерства гірничої промисловості.

Речник Міністерства внутрішніх справ країни Насрат Рахімі повідомив, що всі жертви були урядовими службовцями. За його даними, ще два вибухи, в тому числі один – від бомби, закладеної в машині – сталися в цей же день у східному Кабулі.

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Наразі немає повідомлень про те, хто відповідальний за напади.

Екстремістське угруповання «Талібан» нині контролює або веде збройну боротьбу приблизно на половині території країни. Це найбільша підконтрольна цьому рухові територія від 2001 року, коли міжнародна коаліція під проводом США витіснила цю групу від влади.

Крім талібів, у країні активно діють також бойовики угруповання «Ісламська держава».