Таліби можуть взяти участь у виборах президента за умови мирних переговорів – речник влади Афганістану

Таліби можуть взяти участь у президентських виборах 28 вересня, якщо розпочнуть переговори з афганським урядом, заявив 24 липня Ферейдун Хвазун, речник урядового директора Афганістану Абдулли Абдулли.

Ця заява зроблена за чотири дні до початку президентської виборчої кампанії.

«Для талібів відкриваються двері, якщо вони прагнуть співпрацювати з урядом Афганістану та брати участь у демократичних та загальнонаціональних перетвореннях», – наголосив речник.

Заява речника афганського високопосадовця оголошена наступного дня після того, як 23 липня в Інституті миру у США прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що зустрінеться з талібами, щоб спробувати переконати їх розпочати переговори з урядом у Кабулі.

За посаду, яку обіймає президент Афганістану Ашраф Гані, висловили намір змагаютмся 17 кандидатів. Сам Гані також претендує на другий термін.

Таліби нині контролюють або ведуть збройну боротьбу приблизно на половині території країни. Це найбільша підконтрольна цьому рухові територія від 2001 року, коли міжнародна коаліція під проводом США витіснила цю групу від влади.