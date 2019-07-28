28 липня в Кабулі сталася пожежа в офісі віцепрезидента Афганістану Амрулли Салеха після того, як озброєні бойовики увірвались до адміністративної будівлі після вибуху неподалік. Віцепрезидент Салех був поранений осколками від вибухівки, однак його благополучно евакуйовали під час перестрілки між бойовиками та афганськими службами безпеки. Напад стався в перший день агітації на президентських виборах в Афганістані, які призначені на 28 вересня. (Відео Афганської редакції Радіо Свобода).