Афганістан: кандидат на посаду віцепрезидента отримав поранення під час вибуху в Кабулі

Кандидат на посаду віцепрезидента Афганістану Амрулла Салех отримав поранення внаслідок вибуху в Кабулі 28 липня – у перший день передвиборчої кампанії.

За даними Міністерства внутрішніх справ Афганістану, унаслідок вибуху щонайменше двоє людей загинули, ще 25 цивільних отримали поранення.

Речник МВС розповів, що принаймні один із нападників був убитий під час перестрілки з правоохоронцями. Ще двоє продовжують бій.

Він підтвердив інформацію, що кандидата у віцепрезиденти евакуювали з місця подій.

28 липня біля офісу кандидата у віцепрезиденти Амрулли Салеха пролунав вибух. Після цього озброєні люди почали штурм будівлі й протистояння з афганськими силовиками.

Салех іде на вибори в команді чинного президента Ашрафа Гані, який претендує на другий термін. Вибори президента мають відбутися 28 вересня.