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29 Липень 2019, Київ 01:10
Новини | Міжнародні

Афганістан: силовики вбили 3 підозрюваних у нападі на кандидата у віцепрезиденти

Вогонь у захопленій будівлі, де розташований офіс кандидата у віцепрезиденти Амрулли Салеха

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Афганські силовики вибили трьох підозрюваних у нападі на кандидата у віцепрезиденти Амруллу Салеха в Кабулі. Перестрілка тривала близько шістьох годин.

40 цивільних звільнили з будівлі, де були підозрювані і де розташований офіс Салеха.

Наразі невідома кількість загиблих під час штурму будівлі.

Наслідки нападу бойовиків на офіс віцепрезидента Афганістану. Пораненого віцепрезидента евакуювали – відео
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Наслідки нападу бойовиків на офіс віцепрезидента Афганістану. Пораненого віцепрезидента евакуювали – відео

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28 липня біля офісу кандидата у віцепрезиденти Амрулли Салеха пролунав вибух. Після цього озброєні люди почали штурм будівлі й протистояння з афганськими силовиками. Салеха евакуювали, однак він отримав поранення.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомляло про двох загиблих та 25 поранених цивільних.

Салех іде на вибори в команді чинного президента Ашрафа Гані, який претендує на другий термін. Вибори президента мають відбутися 28 вересня.

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