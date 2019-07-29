Помпео заявив, що Трамп хоче скоротити кількість військ в Афганістані до листопада 2020 року

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що президент Дональд Трамп хоче скоротити кількість американських та союзних військ в Афганістані до наступних президентських виборів у листопаді 2020 року.

«Він однозначний: припинити нескінченні війни, скоротити кількість, зменшити… Ми сподіваємося, що загалом потреба в бойових силах в регіоні зменшиться», – сказав Помпео.

Він вважає, що існує «реальний прогрес» у мирних переговорах із екстремістським угрупованням «Талібан».

Наразі в Афганістані перебуває близько 14 тисяч американських військових.