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30 Липень 2019, Київ 00:04
Новини | Міжнародні

Помпео заявив, що Трамп хоче скоротити кількість військ в Афганістані до листопада 2020 року

Помпео вважає, що існує «реальний прогрес» у мирних переговорах із екстремістським угрупованням «Талібан»

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Державний секретар США Майк Помпео заявив, що президент Дональд Трамп хоче скоротити кількість американських та союзних військ в Афганістані до наступних президентських виборів у листопаді 2020 року.

«Він однозначний: припинити нескінченні війни, скоротити кількість, зменшити… Ми сподіваємося, що загалом потреба в бойових силах в регіоні зменшиться», – сказав Помпео.

Він вважає, що існує «реальний прогрес» у мирних переговорах із екстремістським угрупованням «Талібан».

Наразі в Афганістані перебуває близько 14 тисяч американських військових.

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