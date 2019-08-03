США і таліби продовжили в Катарі переговори про мир в Афганістані

Сполучені Штати можуть уже в найближчі місяці вивести з Афганістану кілька тисяч своїх солдатів. Така ймовірність пов'язана з результатом мирної угоди, про який представники США і талібів вели переговори в Катарі. Учасники оптимістично розцінюють шанси на укладення домовленості в недалекому майбутньому, зазначає The Washington Post.

Сполучені Штати, відповідно до умов угоди, скоротять чисельність свого контингенту в Афганістані з 14 до 8 тисяч військових. Таліби, зі свого боку, зобов’язується не надавати притулок міжнародним терористичним організаціям і вступити в діалог з афганським урядом - для досягнення миру після тривалого внутрішнього конфлікту.

«Гадаю, ми подолали приблизно 80-90 відсотків шляху до угоди», – заявив газеті The Washington Post неназваний американський представник. Ще не розроблені механізми контролю за виконанням угоди. Не ясно і те, чи прийме компромісну угоду найбільш радикальне крило талібів, яке дотепер наполягало на повному виведенні американських військ як умові для початку діалогу з урядом Ашрафа Гані.

Дональд Трамп під час президентської кампанії в 2016 році називав афганську війну «дорогим провалом» і обіцяв швидко покласти їй край.