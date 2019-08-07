34 людини поранені через вибух біля відділення поліції в Кабулі

Щонайменше 34 людини поранені 7 серпня внаслідок вибуху бомби поблизу відділення поліції в Кабулі, повідомляє влада країни.

Відповідальності за напад, що стався у західній частині столиці Афганістану під час ранкової години пік, на себе поки що не взяло жодне з угруповань.

Вибух стався в той час, коли авто зупинилося на пропускному пункті біля відділення поліції, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Насрат Рахімі.

Читайте також: В ООН повідомили про найвище число жертв в Афганістані за більш ніж два роки

Свідки повідомляють також про стрілянину після вибуху.

Попри мирні переговори між «Талібаном» і США, актів насильства в Афганістані не поменшало.