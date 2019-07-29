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29 Липень 2019, Київ 08:47
Новини | Міжнародні

Кабул: під час нападу на офіс кандидата у віце-президенти загинули 20 людей, десятки поранених

Внаслідок нападу загинули 20 людей

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У Кабулі під час нападу на офіс кандидата у віце-президенти Афганістану Амрулла Салеха 28 липня загинули щонайменше 20 людей, 50 отримали поранення. Про це повідомляє місцева влада.

Сам Салех отримав легке поранення, зазначає агентство Reuters.

МВС Афганістану заявляє, що під час шестигодинної операції було вбито чотирьох бойовиків та врятовано понад 150 мирних жителів.

Напад стався у перший день агітаційної кампанії на виборах президента Афганістану. Відповідальність за нього наразі не взяло жодне угруповання.

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