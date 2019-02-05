У Москві йдуть «міжафганські» переговори, поки в Афганістані триває насильство

Делегація від Афганістану на чолі з колишнім президентом країни Хамідом Карзаєм і представники супротивника уряду, афганського ісламістського руху «Талібан» почали дводенні переговори у столиці Росії Москві. Ці переговори назвали елементом «внутрішньоафганського» мирного процесу – попри те, що представників уряду Афганістану на них немає, а в самій цій країні таліби продовжують свої напади.

Московське зібрання розкритикували в апараті нинішнього президента Афганістану Ашрафа Гані.

Воно відбувається в час, коли широкі мирні переговори, що мають на меті покласти край уже 17-річній війні в Афганістані, схоже, набирають швидкості, незважаючи на те, що таліби й далі відмовляються зустрічатися з представниками афганського уряду безпосередньо.

Влада Росії заперечує, що організовувала цю зустріч. Формально її приймає базована в Москві організація лідерів афганської діаспори.

Але надто мало ймовірно, щоб така помітна подія могла відбутися без згоди Кремля.

Коли переговори розпочиналися 5 лютого, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не планують ніяких контактів ні з ким із представників «Талібану».

В Афганістані ж Абдулла Абдулла, чільний радник президента і його представник в уряді, який має посаду «урядового директора», заявив, що уряд країни має бути в центрі будь-яких мирних переговорів. За його словами, Кабул хотів би, щоб зустріч у Москві «мала іншу форму».

Абдулла також заявляє, що саме «Талібан» є найбільшою перешкодою мирові в Афганістані, Але, каже він, якщо московська зустріч створить передумови для «справжніх мирних переговорів», то вона стане кроком уперед.

Сторони не коментують своїх позицій

Сполучені Штати Америки, союзником яких у регіоні є уряд Афганістану, публічно не коментували нинішню зустріч, у якій бере участь делегація «Талібану» з 10 осіб.

Її очолює Шер Мохаммад Аббас Станікзай, який, заходячи 5 лютого в кімнату для переговорів, не став відповідати на запитання журналістів про позицію талібів щодо прямих переговорів із афганським урядом. «Коментарі будуть пізніше», – сказав лише він.

Хамід Карзай також, входячи до кімнати переговорів, відмовився від коментарів журналістам. А у твітері він написав, що несе на переговори «послання миру, єдності, суверенітету і поступу для нас усіх».

Крім Карзая, колишнього президента, ще ціла низка з 38 делегатів від Афганістану раніше обіймали важливі урядові посади.

Серед них, зокрема, недавній радник Ашрафа Гані з питань безпеки Ханіф Атмар, якого вважають потенційним кандидатом на посаду президента Афганістану.

Також у списку учасників – колишній віце-президент Мохаммад Юнус Кануні, колишній губернатор провінції Балх Атта Мохаммад Нур, а також кілька колишніх членів «Талібану», які примирилися з урядом.

США ведуть із талібами свої переговори

Окремі переговори з талібами веде спецпосланець США у справах мирних переговорів щодо Афганістану Залмай Халілзад із часу призначення на цю посаду в серпні 2018 року. Він також домагається, щоб до переговорів долучилися всі головні сторони афганського конфлікту.

Станікзай, як повідомляє російське агентство «Інтерфакс», перед початком зустрічі 5 лютого в Москві заявив, що переговори талібів зі США, що відбулися в січні в Катарі, були успішні.

А у Вашингтоні генерал Джозеф Воутел, начальник Центрального командування сил США, що відповідає, зокрема, за Афганістан, заявив на слуханні в Сенаті, що переговори між США й талібами наразі перебувають на «дуже, дуже ранній» стадії.

Уряд Афганістану теж має долучитися до вирішення проблеми і взятися до переговорів, сказав генерал і додав: «Ми не можемо зробити цього за них».

В Афганістані таліби продовжують напади

Тим часом в Афганістані тривали напади бойовиків на урядові війська.

Напад у ніч на 5 лютого на військову базу у провінції Кундуз на півночі країни призвів до загибелі принаймні 26 афганських силовиків, сказав голова ради провінції Мохаммад Юсуф Аюбі.

За його словами, нападників вдалося відбити тільки тоді, коли на базу на околиці центру провінції, міста Кундуза, прибули додаткові сили.

Відповідальність за цей напад узяв на рух «Талібан» його речник Забігулла Муджагід.

Перед тим, увечері 4 лютого, ще не менш ніж 21 людина загинула внаслідок двох нападів талібів.

11 працівників поліції загинули, коли бойовики напали на блокпост у провінції Баглан на півночі Афганістану, ще 10 людей були вбиті внаслідок нападу на місцеве проурядове ополчення в селі у провінції Саманґан, теж на півночі країни.