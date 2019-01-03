Трамп закликав Росію та Пакистан узяти участь у боях в Афганістані

Президент США Дональд Трамп закликав інші країни, зокрема, Росію, Пакистан та Індію, взяти активнішу участь у бойових діях в Афганістані. У телевізійних коментарях під час засідання свого кабінету 2 січня Трамп також згадав, що втручання Москви в Афганістані в 1980-х роках призвело до «банкрутства» і розпаду Радянського Союзу.

Говорячи про боротьбу з талібами та угрупованням «Ісламська держава» в Афганістані, Трамп закликав наближені до регіону країни «боротися». «Подивіться на інші країни, Пакистан там. Вони мають боротися. Росія має боротися», – вважає Трамп.

Президент США Дональд Трамп неодноразово виступав проти тривалої присутності американських військ в Афганістані і вже оголосив про існування планів суттєвого скорочення ролі сил США в цій країні. Ідеться, зокрема, про зменшення контингенту вдвічі – з 14 до 7 тисяч військових.