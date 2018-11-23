Президент США Дональд Трамп припускає, що може вперше відвідати Афганістан.

Під час свого звернення до американських військових в Афганістані з нагоди Дня подяки президент сказав: «Побачимося, коли ви будете в Сполучених Штатах, чи, можливо, я побачу вас там. Ніколи не знаєш, що трапиться».

У відповідь на питання журналіста, чи зробить він таку поїздку, Трамп заявив: «У підходящий час ми будемо робити деякі дуже цікаві речі».

Останні американські президенти відвідували військових США в зонах активних бойових дій. Трампа критикували за те, що він цього не робить.

Екс-президент США Барак Обама здійснював поїздки до Іраку та дві – до Афганістану. Його попередник Джордж Буш-молодший їздив двічі до Афганістану та чотири рази до Іраку.

Сполучені Штати мають близько 14 тисяч військових в Афганістані. Вони беруть участь в тренувальній та консультативній місії «Рішуча підтримка» під проводом НАТО, а також в окремих контртерористичних операціях.