Таліби атакували кілька КПП в Афганістані, загинули десятки бійців урядових військ

Бойовики угруповання «Талібан» убили кількадесят представників афганських сил безпеки 1 січня під час атак на два контрольно-пропускні пункти в північній провінції Сар-е-Пул.

В одному з цих нападів загинув начальник поліції району Саяд Халіл Хан та чотири інші офіцери, вказує джерело афганської служби Радіо Свобода. Інформаційне агентство DPA цитує члена провінційної ради Мохаммада Асіфа Садікі, який повідомив, що внаслідок нападів на два пункти сил безпеки також загинули 23 бійці урядових сил, серед яких високопоставлені представники розвідки та армії.

Агентство AP цитує представника талібів, який заявив про відопвідальність угруповання за обидва напади.

Раніше цього тижня Іран заявив, що делегація талібів здійснила візит до Тегерана для переговорів з представниками іранської влади про зусилля, спрямовані на припинення 17-річної війни в Афганістані. Це також відбулося через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп наказав Пентагону підготувати виведення семи тисяч американських військових, розгорнутих в Афганістані, що становить близько половини контингенту США в країні.