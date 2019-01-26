Представник США заявляє про прогрес у переговорах із «Талібаном»

Спеціальний представник Сполучених Штатів із питань миру в Афганістані Залмай Халілзад заявляє, що зміг досягти прогресу в шестиденних переговорах із представниками екстремістського угруповання «Талібан» у Катарі.

За словами Халілзада, досягти фінальних домовленостей наразі не вдалося, проте перемови невдовзі продовжаться.

Він також повідомляє, що летить назад до Афганістану, щоб обговорити результати зустрічі.

«Зустрічі (із «Талібаном» – ред.) були більш продуктивними, ніж у минулому. Ми досягли значного прогресу щодо найбільш важливих питань», – написав спецпредставник.

Він також додав, що остаточні домовленості мають передбачати діалог між талібами та владою Афганістану, а також всеосяжне припинення вогню.

Речник «Талібану» Забінулла Муджагід, зі свого боку, заявив, що, хоча на зустрічах дійсно був помітний поступ, повідомлення про припинення вогню і переговори в Кабулі «неправдиві».

За його словами, перемови про ті питання, які вирішити не вдалося, продовжаться найближчим часом.​

Речник екстремістського угруповання також додав, що, доки з Афганістану не буде виведений міжнародний військовий контингент, переговори з інших питань будуть заблоковані.

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Халілзад зустрічався з талібами принаймні чотири рази, проте про припинення їхніх нападів у Афганістані наразі не йдеться.

США намагаються влаштувати домовленість, що привела б до закінчення 17-річної війни між талібами і урядом Афганістану. Переговори йдуть важко, таліби відмовляються від прямих контактів із представниками уряду і мають США за посередника.

20 грудня 2018 року представник США офіційно заявив про наміри американського президента Дональда Трампа вивести в недалекому майбутньому з Афганістану не менше ніж п’ять тисяч військовослужбовців. Ця новина надійшла на наступний день після заяви Трампа про намір вивести дві тисячі військових із Сирії.