Число загиблих через напад на військову базу в Афганістані зросло до принаймні 65

В Афганістані повідомили нові дані про число виявлених загиблих унаслідок нападу екстремістського угруповання «Талібан» на військову базу: там знайшли тіла принаймні 65 афганських силовиків. Таке число назвав Мохаммад Сардар Бах’ярі, заступник голови ради провінції Майдан-Вардак, у центральному місті якої Майдан-Шагр стався напад уранці 21 січня.

Один із посадовців силових структур на умовах анонімності заявив про не менш ніж 70 загиблих.

Деякі джерела стверджують і про 126 загиблих, але ці дані наразі не підтверджені.

Також, як повідомив член ради провінції Майдан-Вардак Хаванін Султані, понад 70 людей були поранені внаслідок нападу.

Його здійснили, за даними посадовців, четверо талібів: один як смертник підірвав автомобіль із вибухівкою, ще троє почали бій із силовиками і врешті були вбиті.

За повідомленнями, на базі, що зазнала нападу, також працює навчальний центр головної спецслужби Афганістану, Національного управління безпеки.

Напад стався за кілька годин до того, як таліби оголосили, що поновили мирні переговори з представниками США.

Сполучені Штати різко засудили цей напад – наразі останній із майже щоденних більших чи менших нападів на урядові силові структури з боку руху «Талібан», який нині тією чи іншою мірою контролює майже половину території Афганістану.

США намагаються влаштувати домовленість, що привела б до закінчення 17-річної війни між талібами і урядом Афганістану. Переговори йдуть важко, таліби відмовляються від прямих контактів із представниками уряду і мають США за посередника. Нині делегації талібів і США ведуть переговори в Катарі.