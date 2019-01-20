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21 Січень 2019, Київ 00:08
Новини | Міжнародні

Сенатор-республіканець закликає Трампа зустрітися з прем’єром Пакистану

Ліндсі Грем під час візиту до Ісламабада, 20 січня 2019 року

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Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що закликатиме президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зустрітися з прем’єр-міністром Пакистану Імраном Ханом, щоб перезавантажити складні відносини між двома країнами.

Таку заяву він зробив у столиці Пакистану Ісламабаді 20 січня після зустрічі з Ханом.

«Я думаю, вони б порозумілися при зустрічі, адже вони схожі за характерами», – заявив Грем, який загалом послідовно підтримує Трампа.

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На думку сенатора, який входить до комісії Сенату у справах Збройних сил США, за уряду Хана Вашингтон має шанс поліпшити відносини з Ісламабадом.

США і Афганістан неодноразово звинувачували Пакистан у тому, що ця країна нібито надає притулок бойовикам екстремістського угруповання «Талібан». Пакистан звинувачення відкидає.

18 січня стало відомо, що Трамп скасував візити офіційних делегацій Білого Дому на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі та до Афганістану через шатдаун у Сполучених Штатах.

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