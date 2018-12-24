Суд у Пакистані засудив колишнього прем’єр-міністра до семи років ув’язнення

Антикорупційний суд у Пакистані засудив колишнього прем’єр-міністра Наваза Шаріфа до семи років позбавлення волі за володіння активами, які перевищують його відкриті доходи.

Суддя зачитав вирок 24 грудня. Рішення стосується двох звинувачень у корупційних правопорушеннях і визнає Шаріфа винним за другим із них.

Сам Шаріф відкидає всі звинувачення.

Влітку 2018 року його засудили до 10 років ув’язнення за купівлю елітних апартаментів у Лондоні. Колишній прем’єр-міністр подав апеляцію, і у вересні його випустили під заставу.

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Після оголошення вироку суддя наказав відвезти Шаріфа до в’язниці Адьяла поблизу столиці Ісламабаду, де його ув’язнили в липні.

Як повідомляють пакистанські ЗМІ, будівлю суду щільно очепили охоронці. Між прихильниками Шаріфа, які зібралися біля будівлі, і поліцейськими сталися сутички, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

У липні Антикорупційний суд Пакистану засудив Шаріфа до 10 років позбавлення волі, його дочку – до семи років, а зятя – до одного року ув’язнення. Справа стосувалася купівлі розкішних апартаментів у Лондоні в 1990-их.

Шаріф три терміни поспіль був прем’єром Пакистану.

Верховний суд Пакистану в 2017 році відправив його у відставку і довічно усунув із політики.