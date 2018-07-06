Антикорупційний суд засудив до 10 років за ґратами колишнього прем’єра Пакистану

Антикорупційний суд Пакистану засудив колишнього прем’єр-міністра Наваза Шарифа до 10 років позбавлення волі за купівлю дорогих квартир у Лондоні, повідомив прокурор Сардар Музаффар Аббас. Він також указав, що суд наказав вилучити це майно.

Очікується, що Шариф, який перебуває в Лондоні разом із тяжкохворою дружиною, подасть апеляцію. Раніше він просив суд затримати оголошення вироку до свого повернення на батьківщину.

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67-річний Наваз Шариф був відправлений у відставку з посади прем’єр-міністра і довічно усунутий із політики Верховним судом у 2017 році за наявність незадекларованих активів. Його дочка Мар’ям, яка була кандидатом до парламенту і сприймається багатьма пакистанцями як політичний спадкоємець батька, засуджена до семирічного терміну за ґратами, повідомляють пакистанські ЗМІ. Шариф раніше назвав судове провадження проти нього політично мотивованим.