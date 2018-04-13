Пакистан: суд заборонив екс-прем’єру Шарифу займатися політикою

Верховний суд Пакистану на довічно позбавив колишнього прем’єр-міністра країни Наваза Шарифа права займатися політикою.

Як повідомив представник суду Шахід Хуссейн 13 квітня, колегія у складі п’яти суддів оголосила рішення в пакистанські столиці Ісламабаді в умовах посилених заходів безпеки.

Аналітики кажуть, що рішення може вплинути на парламентські вибори, проведення яких заплановане пізніше цього року.

Шариф був усунений з посади прем’єра Верховним судом у липні 2017 року через підозри у приховуванні активів за кордоном та через інші звинувачення в корупції. Усі звинувачення він заперечує. Союзники Шарифа засудили рішення суду, назвавши його «політичною вендеттою».

3 березня 2018 року правляча партія «Пакистанська мусульманська ліга – Наваз» (PML-N), права керувати якою Шарифа позбавили, здобула більшість місць у верхній палаті парламенту Пакистану під час таємного голосування.

«Пакистанська мусульманська ліга» має більшість у нижній палаті парламенту, Національній асамблеї.