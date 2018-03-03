Партія екс-прем’єра Шаріфа здобула більшість місць у Сенаті Пакистану

Правляча партія «Пакистанська мусульманська ліга – Наваз» (PML-N) здобула 3 березня більшість місць у верхній палаті парламенту Пакистану під час таємного голосування.

Національний і парламенти у провінціях голосували в суботу на виборах у Сенат, що розглядалися як випробування партії PML-N колишнього прем’єр-міністра Наваза Шаріфа.

За даними пакистанських ЗМІ, кандидати від PML-N вибороли 15 з 52 місць у Сенаті на 104 члени, обігнавши «Пакистанську народну партію», найбільшу політичну силу у верхній палаті. У неї 12 місць.

«PML-N тепер є найбільшою партією в Сенаті», – повідомила дочка Шаріфа і ймовірна його наступниця Мар’ям Наваз Шаріф.

Законодавці чотирьох провінційних асамблей країни – у Пенджабі, Сінді, Хайбер-Пахтунхві та Белуджистані – і Національні збори обрали 52-х сенаторів з понад 130 кандидатів.

«Пакистанська мусульманська ліга» має більшість в нижній палаті парламенту, Національній асамблеї.

Голосування відбулося на тлі позбавлення Наваза Шаріфа права керувати «Пакистанською мусульманською лігою» через корупційні розслідування щодо нього. Водночас політикам з його партії можна було висуватися на виборах у ролі незалежних кандидатів.