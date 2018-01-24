Політичні лідери у Пакистані засудили закриття бюро Радіо Свобода в Ісламабаді

Представники широкого кола політичних партій у Пакистані приєдналися до засудження рішення МВС країни від 19 січня про закриття офісу пакистанської служби Радіо Свобода (Радіо Машаал) в Ісламабаді.

Свій протест через закриття Радіо Машаал висловили шість політичних сил у Пакистані та їхніх керівників. У заявах чільників партій висловлюється заклик до влади країни скасувати заборону діяльності цього ЗМІ і провести ретельну перевірку щодо заявлених звинувачень.

Заяви політичних сил щодо закриття пакистанської служби Радіо Свобода з’явилися після того, як протест із цього приводу оголосили міжнародні організації «Комітет захисту журналістів» та «Репортери без кордонів».

Міністерство внутрішніх справ Пакистану 19 січня наказало закрити офіс пакистанської служби Радіо Свобода (Радіо Машаал) в Ісламабаді. Це сталося після того, як міжвідомча розвідка звинуватила мовця в поширенні програм, спрямованих «проти інтересів Пакистану», і таких, що «відповідають інтересам ворожих спецслужб».

У розпорядженні МВС про закриття Радіо Машаал звинуватили у «зображенні Пакистану центром тероризму і безпечним притулком для різних радикальних угруповань».

Президент Радіо Свобода Томас Кент заявив, що «надзвичайно стурбований закриттям» і «негайно очікує ширшої інформації щодо намірів пакистанської влади».

Заява про закриття бюро з’явилася після того, як 12 січня керівник штабу армії Пакистану генерал Камар Джавед Баджва заявив, що Пакистан відчуває себе «зрадженим» через американську критику, що Ісламабад не робить достатньо для боротьби з тероризмом, а також через рішення Вашингтона призупинити військову допомогу для Ісламабада.