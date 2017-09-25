Шаріф повернувся до Пакистану, щоб постати перед судом у справі про корупцію

Колишній прем’єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф 25 вересня повернувся до Ісламабаду, щоб постати перед судом у справі про корупцію.

Суди він прилетів із Лондона, де перебував з кінця серпня, щоб підтримувати дружину Бегум Кулсум Шаріф, яка лікувалася від раку. При цьому діти Шаріфа, які також проходять по корупційній справі, не приїхали до Пакистану.

Сам Наваз Шаріф повернувся лише після того, як 17 вересня Бегум Кулсум перемогла на дочасних виборах до парламенту. Дружина Шаріфа боролася за місце у парламенті, яке звільнилося після відставки чоловіка.

Верховний Суд усунув Наваза Шаріфа з посади через звинувачення в корупції. За цим рішенням, він не матиме права обіймати державні і виборні посади упродовж 10 років. Шаріф перебуває під слідством з 2016 року після витоку так званих «панамських документів». Відповідно до цих документів, дочка Шаріфа і двоє його синів мають офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах. Наваз Шаріф заперечує будь-яку свою провину.

У серпні новий кабінет міністрів очолив його близький соратник Шахід Хакан Аббасі.

Його дружина, Кульсум Наваз Шаріф, працює в Лахорі, в політичній структурі Шаріфа, але нині перебуває в Лондоні, де лікує рак. Натомість її дочка, Маріам Наваз Шаріф, очолила кампанію за партію Наваза Шаріфа «Пакистанська мусульманська ліга – Наваз».

Деякі партійні урядовці запропонували дружині Шаріфа бути прем’єр-міністром після обрання до парламенту. Кульсум, яка вже понад 40 років перебуває в шлюбі з Шаріфом, не має політичної ваги, але є видатним діячем Пакистану.