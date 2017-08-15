Екс-прем’єр Пакистану оскаржує свою відставку в суді

Колишній прем’єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф подав заяви до Верховного суду країни, в яких оскаржує свою відставку з посади через незадекларовані активи.

Як повідомив 15 серпня міністр довкілля Мушахідулла Хан, що є членом партії Шаріфа, три скарги подали адвокати екс-прем’єра.

67-річний Наваз Шаріф подав у відставку з посади голови уряду відразу по тому, як 28 липня рішення усунути його з цієї посади ухвалив Верховний суд Пакистану. За цим рішенням, він не матиме права обіймати державні і виборні посади протягом 10 років. Причиною стала причетність Наваза Шаріфа до звинувачень у корупції. Шаріф перебуває під слідством з 2016 року після витоку так званих «панамських документів». Відповідно до цих документів, дочка Шаріфа і двоє його синів мають офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах. Наваз Шаріф заперечує будь-яку свою провину.

Через кілька днів після рішення про відставку Шаріфа новий кабінет міністрів очолив його близький соратник Шахід Хакан Аббасі. Більшість міністрів або зберегли свої посади з попереднього уряду, або є послідовниками Шаріфа. 1 серпня партія Наваза Шаріфа «Пакистанська мусульманська ліга – Наваз» використала свою більшість у Національній асамблеї, нижній палаті парламенту, для обрання головою уряду Аббасі.

Минулого тижня Шаріф провів низку мітингів по всій країні, критикуючи рішення суду і намагаючись заручитися підтримкою людей.