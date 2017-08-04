У Пакистані склав присягу новий уряд

Президент Пакистану Мамнун Хуссейн провів до присяги новий склад уряду країни після відставки прем’єр-міністра Наваза Шаріфа.

Новий кабінет міністрів очолив Шахід Хакан Аббасі, близький соратник Шаріфа. Більшість міністрів або зберегли свої посади з попереднього уряду, або є послідовниками Шаріфа.

1 серпня партія Наваза Шаріфа «Пакистанська мусульманська ліга – Наваз» використала свою більшість у Національній асамблеї, нижній палаті парламенту, для обрання головою уряду Шахіда Хакана Аббасі.

«Пакистанська мусульманська ліга» номінувала Аббаса, колишнього міністра нафти, тимчасово, щоб молодший брат Шаріфа, якого пропонував відсторонений прем’єр, зміг обратися до парламенту на місце, яке звільнив сам екс-голова уряду. Шахбаз Шаріф, голова уряду провінції Пенджаб, мусить виграти парламентські вибори, щоб отримати право стати прем’єром.

67-річний Наваз Шаріф подав у відставку з посади голови уряду минулого тижня відразу по тому, як рішення усунути його з цієї посади ухвалив Верховний суд Пакистану. За цим рішенням, він не матиме права обіймати державні і виборні посади протягом 10 років.

Причиною стала причетність Наваза Шаріфа до звинувачень у корупції. Шаріф перебуває під слідством з 2016 року після витоку так званих «панамських документів». Відповідно до цих документів, дочка Шаріфа і двоє його синів мають офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах.

Наваз Шаріф заперечує будь-яку свою провину.