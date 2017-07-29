Пакистан: колишній прем’єр призначив наступником свого брата

У Пакистані колишній прем’єр-міністр країни Наваз Шаріф, змушений до відставки, призначив своїм наступником власного брата Шахбаза Шаріфа.

Крім того, повідомив він у телевізійному зверненні до членів своєї партії «Пакистанська мусульманська ліга (Наваз)», нині владної у країні, тимчасовим прем’єром має стати дотеперішній міністр нафти і природних ресурсів Шагід Хакан Аббасі.

Причиною є те, що Шахбаз Шаріф потребуватиме часу, щоб звільнити свою нинішню посаду голови уряду пакистанського штату Пенджаб і обратися до парламенту Пакистану на довиборах – у Пакистані прем’єр-міністром може бути тільки депутат парламенту.

Таким чином, 58-річний Шагід Хакан Аббасі, відомий як відданий прихильник Наваза Шаріфа, керуватиме урядом протягом принаймні 45 днів чи й дещо більше. Парламент, у якому владна партія має велику більшість, як очікують, без проблем затвердить це призначення, але ще не відомо, коли має відбутися голосування про це.

65-річний Шахбаз Шаріф, який займає посаду головного міністра штату Пенджаб від 2008 року, а перед тим уже очолював уряд штату наприкінці 1990-х років, має репутацію компетентного адміністратора. Дотепер його не зачепили корупційні звинувачення навколо старшого брата і його родини.

67-річний Наваз Шаріф подав у відставку з посади голови уряду у п’ятницю відразу по тому, як рішення усунути його з цієї посади ухвалив Верховний суд Пакистану одноголосно – рішення підтримали всі п’ять суддів. За цим рішенням, він не матиме права обіймати державні посади протягом 10 років. Причиною стала причетність Наваза Шаріфа до звинувачень у корупції у зв’язку з викриттям так званих «панамських документів» юридичної компанії «Моссак Фонсека» з Панами 2016 року, яке викликало скандали по всьому світі.

Суд ухвалив своє рішення відразу по тому, як спеціальна слідча група оголосила, що родина Наваза Шаріфа, а саме троє з чотирьох його синів, не відзвітувала за значні багатства, які вона має в офшорних компаніях – даних про ці активи немає в його родинній майновій декларації.

Наваз Шаріф заперечує будь-яку свою провину.

Раніше він уже двічі бував прем’єр-міністром Пакистану, на початку і наприкінці 1990-х років. Першого разу його змусив до відставки тиск військових, другого разу його владу скинув військовий переворот.

Від самого створення пакистанської держави 1947 року жоден прем’єр-міністр іще не завершив повного терміну на посаді.