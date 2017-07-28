Верховний суд Пакистану постановив звільнити прем’єра Шаріфа

Верховний суд Пакистану ухвалив рішення про усунення з посади прем’єр-міністра країни Наваза Шаріфа через звинувачення в корупції.

Рішення суду від 28 липня починає діяти негайно.

«Він більше не має права бути членом парламенту, і він перестає обіймати посаду прем’єр-міністра», – оголосив суддя Еджаз Афзал Хан.

Шаріф, який неодноразово відкидав обвинувачення, відразу після рішення суду пішов у відставку, повідомив його речник.

За даними пакистанських ЗМІ, проти Шаріфа і його родини буде проведене кримінальне розслідування.

У столиці Пакистану Ісламабаді посилені заходи безпеки, вулиці патрулюють понад три тисячі представників служб безпеки.

Шаріф перебуває під слідством з 2016 року після витоку так званих «панамських документів». Відповідно до цих документів, дочка Шаріфа і двоє його синів мають офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах.

У квітні цього року Верховний суд Пакистану постановив продовжити розслідування звинувачень у корупції щодо Шаріфа, водночас дозволивши йому далі залишатися на посаді.