Новим прем’єром Пакистану обрали Шахіда Хакана Аббасі

У Пакистані парламент обрав нового прем’єр-міністра замість Наваза Шаріфа, відстороненого через звинувачення у корупції.

1 серпня партія Шаріфа «Пакистанська мусульманська ліга» використала свою більшість у Національній асамблеї, нижній палаті парламенту, для обрання головою уряду Шахіда Хакана Аббасі. Його кандидатуру підтримали 221 із 342 депутатів.

Опоненти Аббасі – представник «Пакистанської народної партії» Саїд Навед Камар і член «Техрік-е-Інсаф» Шейх Рашид Ахмад – отримали 44 і 33 голоси відповідно.

«Пакистанська мусульманська ліга» номінувала Аббаса, колишнього міністра нафти, а не молодшого брата Шаріфа, якого пропонував відсторонений прем’єр. Шахбаз Шаріф, голова уряду провінції Пенджаб, мусить виграти парламентські вибори, щоб отримати право стати прем’єром.

67-річний Наваз Шаріф подав у відставку з посади голови уряду у п’ятницю відразу по тому, як рішення усунути його з цієї посади ухвалив Верховний суд Пакистану одноголосно – рішення підтримали всі п’ять суддів. За цим рішенням, він не матиме права обіймати державні посади протягом 10 років. Причиною стала причетність Наваза Шаріфа до звинувачень у корупції у зв’язку з викриттям так званих «панамських документів» юридичної компанії «Моссак Фонсека» з Панами 2016 року, яке викликало скандали по всьому світі.

Суд ухвалив своє рішення відразу по тому, як спеціальна слідча група оголосила, що родина Наваза Шаріфа, а саме троє з чотирьох його синів, не відзвітувала за значні багатства, які вона має в офшорних компаніях – даних про ці активи немає в його родинній майновій декларації.

Наваз Шаріф заперечує будь-яку свою провину.

Раніше він уже двічі бував прем’єр-міністром Пакистану, на початку і наприкінці 1990-х років. Першого разу його змусив до відставки тиск військових, другого разу його владу скинув військовий переворот.

Від самого створення пакистанської держави 1947 року жоден прем’єр-міністр іще не завершив повного терміну на посаді.