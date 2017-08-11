Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
11 Серпень 2017, Київ 09:31
Новини | Міжнародні

Екс-прем’єр Пакистану критикує Верховний суд через своє усунення

Прихильники вітають екс-прем’єра Пакистану Наваза Шаріфа в місті Равалпінді, 9 серпня 2017 року

Усунутий з посади прем'єр-міністра Пакистану Наваз Шаріф розкритикував Верховний суд країни, який вирішив, що голова уряду має піти з посади через незадекларовані статки. Таку заяву Шаріф зробив 10 серпня, на другий день протестної акції «Караван демократії», виступаючи в місті Єглум.

Промовляючи в Єглумі на імпровізованій сцені з-за куленепробивного скла, Шаріф сказав натовпу із приблизно 10 тисяч прихильників, що судді Верховного суду виступили проти волі народу. «Я був усунутий за хвилину. Це не образа обраного прем’єр-міністра, а образа мільйонів виборців», – наголосив політик.

За два дні Шаріф подолав близько третини шляху від Ісламабада до свого рідного міста Лахор. Екс-прем’єр прагне показати, що він, попри вимушену відставку, залишається популярним серед виборців. Шаріф розпочав акцію протесту, попри стурбованість радників про його безпеку.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG