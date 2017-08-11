Екс-прем’єр Пакистану критикує Верховний суд через своє усунення

Усунутий з посади прем'єр-міністра Пакистану Наваз Шаріф розкритикував Верховний суд країни, який вирішив, що голова уряду має піти з посади через незадекларовані статки. Таку заяву Шаріф зробив 10 серпня, на другий день протестної акції «Караван демократії», виступаючи в місті Єглум.

Промовляючи в Єглумі на імпровізованій сцені з-за куленепробивного скла, Шаріф сказав натовпу із приблизно 10 тисяч прихильників, що судді Верховного суду виступили проти волі народу. «Я був усунутий за хвилину. Це не образа обраного прем’єр-міністра, а образа мільйонів виборців», – наголосив політик.

За два дні Шаріф подолав близько третини шляху від Ісламабада до свого рідного міста Лахор. Екс-прем’єр прагне показати, що він, попри вимушену відставку, залишається популярним серед виборців. Шаріф розпочав акцію протесту, попри стурбованість радників про його безпеку.