Дружина екс-прем’єра Пакистану Шаріфа перемагає на виборах до парламенту – попередні дані

Дружина Наваза Шаріфа, за неофіційними даними, лідирує на довиборах до парламенту Пакистану, оголошених після відставки її чоловіка з посади прем’єр-міністра у липні цього року.

Кульсум Шаріф набрала понад 61 тисячу голосів на виборах в Лахорі, що на понад 14 тисяч більше, ніж її найближча суперниця. Як повідомили місцеві ЗМІ 18 вересня, представниця опозиційної партії «Техрік-е-Інсаф» Ясмін Рашид набрала понад 47 тисяч голосів і вже визнала свою поразку.

Неофіційні результати голосування сформовані на основі опитувань з виборчих дільниць і відповідно до даних політичних партій. Виборчі органи оголосять остаточні і офіційні результати пізніше.

Верховний Суд усунув Наваза Шаріфа з посади через звинувачення в корупції. За цим рішенням, він не матиме права обіймати державні і виборні посади упродовж 10 років. Шаріф перебуває під слідством з 2016 року після витоку так званих «панамських документів». Відповідно до цих документів, дочка Шаріфа і двоє його синів мають офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах. Наваз Шаріф заперечує будь-яку свою провину.

У серпні новий кабінет міністрів очолив його близький соратник Шахід Хакан Аббасі.

Його дружина, Кульсум Наваз Шаріф, працює в Лахорі, в політичній структурі Шаріфа, але нині перебуває в Лондоні, де лікує рак. Натомість її дочка, Маріам Наваз Шаріф, очолила кампанію за партію Наваза Шаріфа «Пакистанська мусульманська ліга – Наваз».

Деякі партійні урядовці запропонували дружині Шаріфа бути прем’єр-міністром після обрання до парламенту. Кульсум, яка вже понад 40 років перебуває в шлюбі з Шаріфом, не має політичної ваги, але є видатним діячем Пакистану.

