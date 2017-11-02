Пакистан: екс-прем’єр Шариф повернувся на батьківщину для участі в суді

Колишній прем’єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф 2 листопада повернувся на батьківщину, щоб продовжити участь у судовому процесі у справі про офшорні багатства його родини. Шаріф перебував у Лондоні, де лікується його хвора на рак дружина.

Шаріф має з'явитися в суді 3 листопада. Союзники політика, який двічі обіймав посаду прем’єр-міністра і вперше був скинутий під час військового перевороту в 1999 році, називають провадження проти Шаріфа політичною вендетою і припускають, що за ногвим усуненням стоїть пакистанська армія.

67-річний Шаріф розкритикував справу в інтерв'ю, яке дав 1 листопада в Лондоні, назвавши переслідування «фальшивим» і таким, що «не має зв’язку з корупцією».

Верховний суд країни усунув Шаріфа з посади в липні через непідтверджені джерела доходу на суму близько 10 тисяч доларів. Колишній прем'єр заперечує отримання цих коштів.