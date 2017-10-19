Суд у Пакистані висунув обвинувачення екс-прем’єрові Шарифу

Суд у Пакистані 19 жовтня висунув обвинувачення колишньому прем’єрові Навазу Шарифу, його дочці і зятеві у приховуванні закордонних активів.

Адвокат Шарифа, який зараз перебуває в Лондоні, де його дружина отримує медичну допомогу, на суді заявив про невинуватість свого підзахисного. Дочка і зять Шарифа прибули на слухання і також не визнали себе винними.

Шарифи назвали провадження проти них змовою з боку розвідувальних служб Пакистану.

Наваз Шариф, його дочка, зять і двоє синів звинувачуються в корупції після витоку так званих «панамських документів». Відповідно до цих документів, Шариф і деякі члени його родини мають офшорні компанії, зареєстровані за кордоном. Шариф, який пішов з посади прем’єра в липні, заперечує будь-яку свою провину.