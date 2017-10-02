Пакистан: антикорупційний суд відклав оголошення обвинувачення екс-прем’єру

Антикорупційний суд у Пакистані відклав оголошення обвинувачення у справі про корупцію колишньому прем’єр-міністру країни Навазу Шаріфу на сім днів після того, як його діти, що є співвідповідачами у справі, не з’явилися в суд. Суд в Ісламабаді 2 жовтня визначив датою оголошення обвинувальних висновків 9 жовтня для Шаріфа, двох його синів, дочки і зятя.

Адвокат Шаріфа повідомив, що діти його підзахисного перебувають в Лондоні з матір’ю, яка лікує рак горла. Сам Шаріф був присутній в суді.

Верховний Суд усунув Наваза Шаріфа з посади через звинувачення в корупції. За цим рішенням, він не матиме права обіймати державні і виборні посади упродовж 10 років. Шаріф перебуває під слідством з 2016 року після витоку так званих «панамських документів». Відповідно до цих документів, дочка Шаріфа і двоє його синів мають офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах. Наваз Шаріф заперечує будь-яку свою провину.

У серпні новий кабінет міністрів очолив його близький соратник Шахід Хакан Аббасі.

Його дружина, Кульсум Наваз Шаріф, працює в Лахорі, в політичній структурі Шаріфа, але нині перебуває в Лондоні на лікуванні. Натомість її дочка, Маріам Наваз Шаріф, очолила кампанію за партію Наваза Шаріфа «Пакистанська мусульманська ліга – Наваз».

Деякі партійні урядовці запропонували дружині Шаріфа бути прем’єр-міністром після обрання до парламенту. Кульсум, яка вже понад 40 років перебуває в шлюбі з Шаріфом, не має політичної ваги, але є видатним діячем Пакистану.