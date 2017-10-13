Після сутичок у Пакистані суд відклав засідання у справі про корупцію Шаріфа та його родини

Суд у Пакистані відклав оголошення обвинувального висновку у справі за звинуваченням у корупції колишнього прем’єр-міністра країни Наваза Шаріфа, його доньки і зятя після сутичок між прихильниками Шаріфа та поліцією.

Сутички під судом в Ісламабаді сталися 13 жовтня перед прибуттям до суду дочки Шаріфа Маріам Наваз Шаріф і зятя Мохаммада Сафдара. Шаріф знову не з’явився в суді через хворобу дружини, що лікується в Лондоні.

Після повідомлень про сутички суддя відклав засідання до 19 жовтня.

Наваз Шаріф, його дочка, зять і двоє синів звинувачуються в корупції після витоку так званих «панамських документів». Відповідно до цих документів, Шаріф і деякі члени його родини мають офшорні компанії, зареєстровані за кордоном. Шаріф, який пішов з посади прем’єра у липні, заперечує будь-яку свою провину.