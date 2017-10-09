У Пакистані заарештували зятя екс-прем’єра у справі про корупцію

Антикорупційні правоохоронні органи Пакистану заарештували зятя колишнього прем’єр-міністра Наваза Шаріфа через порушені проти нього справи про корупцію.

За повідомленнями, Мухаммада Сафдара затримали в аеропорту Ісламабада на 9 жовтня після прибуття із Лондона.

Арешт відбувся за кілька годин до того, як Садфар і його дружина Маріям постали перед антикорупційним судом. Жінку силовики не затримували, вона потім сама прибула до суду.

Очікується, що самому Шаріфу висунуть звинувачення у корупції 9 жовтня, після того, як 2 жовтня суд відклав обвинувальний висновок на тиждень.

Наваз Шаріф, його дочка, зять і двоє синів звинувачуються в корупції після витоку так званих «панамських документів». Відповідно до цих документів, Шаріф і деякі члени його родини мають офшорні компанії, зареєстровані за кордоном. Шаріф, який пішов з посади прем’єра у липні, заперечує будь-яку свою провину.