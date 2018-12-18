Авіакомпанія British Airways відновлює рейси до Пакистану вперше за 10 років

Авіакомпанія British Airways заявляє, що відновить рейс до Пакистану наступного літа. Це станеться через 10 років після призупинення польотів через побоювання щодо безпеки. 18 грудня британський перевізник вказав, що від червня 2019 року виконуватиме три польоти на тиждень з лондонського аеропорту «Хітроу» до пакистанської столиці Ісламабада.

British Airways припинила роботу в Пакистані у 2008 році – після здійсненого самогубцею вибуху, жертвами якого в ісламабадському готелі Marriott стали понад 50 людей.

У Великій Британії живе понад мільйон людей пакистанського походження, це найбільша спільнота пакистанської діаспори в Європі.