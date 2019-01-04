Трамп розмірковує, чи виводити американські війська з Афганістану – віце-президент

Президент США Дональд Трамп розмірковує, чи виводити американські війська з Афганістану, заявив віце-президент Майк Пенс в ефірі телеканалу Fox News 3 січня.

«Що ж, президент у процесі оцінки цього (необхідності виводити війська – ред.)», – сказав Пенс.

Перед цим ЗМІ повідомили, що Трамп наказав Пентагону готуватися вивести з Афганістану 7 тисяч американських військових, тобто половину контингенту США в цій країні.

2 січня Трамп закликав інші країни, особливо Росію, Пакистан та Індію, бути більш залученими в протистоянні бойовикам в Афганістані.

19 грудня 2018 року президент США оголосив про виведення американських військових із Сирії протягом найближчих двох місяців. Трамп тоді сказав, що американські солдати здобули перемогу над екстремістським угрупованням «Ісламська держава». Цей крок викликав критику як з боку союзників США, так і в американському Конгресі. Міністр оборони США Джеймс Меттіс подав у відставку.

4 січня держсекретар США Майк Помпео заявив, що американські військові почали залишати Сирію.