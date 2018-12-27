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27 Грудень 2018, Київ 12:33
Новини | Міжнародні

Загинув один з лідерів сепаратистів, які напали на китайське консульство в Пакистані – заява

Угруповання «Армія виволення Белуджистану» вимагає відокремлення провінції від Пакистану

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Сепаратистське угруповання «Армія визволення Белуджистану» заявило про смерть одного зі своїх командирів Аслама Белуджа 24 грудня. Відповідну заяву прес-служба організації поширила 26 грудня.

Згідно з повідомленням, разом із Асламом загинули ще п’ятеро учасників організації. Місце, де це сталося, в АВБ не уточнили.

«Армія визволення Белуджистану» вимагає відокремлення провінції Белуджистан від Пакистану.

У листопаді троє смертників, пов’язаних із цим угрупованням, спробували потрапити на територію консульства Китаю в Карачі. Всі троє були вбиті поліцейськими, при цьому загинули двоє правоохоронців і двоє цивільних.

Белуджистан – найбільша і найбідніша провінція Пакистану, де діють сепаратистські військові групи.

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